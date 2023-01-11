'Her Şey', gitmek istenip de gidilemeyen bir eve ithaf edilen bir şarkı... 'Kumbau', "başarı" kavramının anlamını, güvenli alanından çıkıp kendi yolunu keşfedişini serbestçe ifade ediyor.
Sözleri 'Kumbau'ya, bestesi ve aranjesi Anıl Uğraş Kara'ya ait şarkının mix ve mastering işlemlerini Baturay Camcı üstleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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