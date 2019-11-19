Japonya'nın Hiroşima kentindeki Asa Zooloji Parkı'nda tutulan Claude isimli Asya ayısı, 'özel yeteneği' sayesinde hem ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı başarıyor.
Claude'un bakıcıları tarafından oynaması için verilen sopayı 'kung fu' ustalarınınkilere benzeyen hareketlerle çevirirken çekilen görüntüleri video paylaşım sitesi Youtube'da büyük beğeni topladı.
Bakıcıları, Claude'un sopalarla oynamaktan büyük keyif aldığını söylüyor.
Yaklaşık 18 yıl önce annesini kaybeden ve ormanda tek başına bulunan Claude'un bugüne kadar 3 kez daha sopa çevirirken görüntülendiği vurgulanıyor.
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