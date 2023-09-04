Kuntz'dan Melissa Vargas sözleri: Futbol oynayan erkek kardeşi var mı acaba?
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncusu Melissa Vargas için açıklamalarda bulundu. Kuntz samimi değerlenlerdimelerde bulunurken, takımın yıldız ismi Vargas'ın performansını da övgüler yağdırdı. İşte Kuntz'un açıklamaları..
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, milli takımın sponsorluk anlaşmasında ilginç bir çıkış yaptı.
Yabancı teknik çalıştırıcılara karşı Türkiye'de olan tutumu eleştiren Kuntz, Avrupa Şampiyonu olan Kadın Voleybol Milli Takımı'nı da bir yabancının çalıştırdığını belirtti. Kuntz, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Küba asıllı milli oyuncu Melissa Vargas'ın erkek kardeşi olup olmadığını da sordu.
"VARSAS'A SORMAK LAZIM"
Kuntz, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Küba asıllı milli oyuncu için, "Melissa Vargas'a sormak lazım. Acaba futbol oynayan erkek kardeşi var mı?" diyerek salonu güldürdü.
"GÜVEN DUYMAK GEREKİYOR"
Filenin Sultanları antrenörü Daniele Santarelli'nin başarısına dikkat çeken Kuntz, yabancı hocalara güven duyulması gerektiğini ifade etti. Kuntz, "Voleybol Milli Takımı'nda da yıllardır yabancı bir teknik adam var, ondan önce de yabancı vardı. Başarı geldi. Böylelikle yabancı hocalara güven duymak gerekiyor." dedi.
A Milli Futbol Takımı, 8 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile karşılaşacak.