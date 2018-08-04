KuPS Kuopio - TPS Turku maçı heyecanı

Finlandiya Veikkausliiga maçında KuPS Kuopio ile TPS Turku, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 29 puanlı KuPS Kuopio 7. sırada bulunuyor, TPS Turku 16 puana sahip ve 11. sırada. KuPS Kuopio, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. TPS Turku, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 498 kodlu maçı oynayanlar; KuPS Kuopio galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, TPS Turku galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

KuPS Kuopio son haftadaki VPS müsabasında 0-1 yenildi.

TPS Turku ise IFK Mariehamn karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan KuPS Kuopio, 18 gol attı ve 14 gol yedi.

TPS Turku, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda TPS Turku 9 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.

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