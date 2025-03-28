Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 24,2 milyar dolara geriledi

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin şubat ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi şubatta 4,7 milyar dolar azalarak 28,9 milyar dolardan 24,2 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 2,7 milyar dolar düşüşle 23,2 milyar dolardan 20,5 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 2 milyar dolar azalarak 5,7 milyar dolardan 3,7 milyar dolara indi.