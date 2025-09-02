Habertürk
        Kuraklık Bitlis'teki gölleri de vurdu | Son dakika haberleri

        Küresel ısınma ve kuraklık Bitlis'teki gölleri de vurdu: Su seviyesindeki düşüş sürüyor

        Son zamanlarda yağış oranlarının düşmesi ve sıcaklığın artması sonucu yaşanan kuraklık nedeniyle Bitlis'teki göllerin seviyesindeki düşüş bu yıl da devam etti. Bölgedeki besiciler, metrelerce çekilmenin ardından yeşeren kıyılardaki arazilerde hayvanlarını otlatıyor. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, "Van Gölü Havzası'nda da kuraklık yaşanıyor. Son 4-5 yıldır yağışlarda sürekli azalma var. Artış yönünde değişim olmadığı için kuraklığın şiddeti giderek devam ediyor. Havzada Van Gölü başta olmak üzere Arin, Nemrut Krater, Nazik ve Aygır göllerinde ciddi bir seviye alçalması var" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 15:12 Güncelleme: 02.09.2025 - 15:12
