Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Kurban Bayramı 2021: Kurban Bayramı ne zaman?

Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı için geri sayıma başladı. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramından iki ay sonra kutlanıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramının önemi nedir? İşte merak edilenler...

Kurban Bayramı 2021: Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren üç veya dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. 2021 Kurban bayramı ne zaman? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban bayramı 20 Temmuz Salı başlayacak, 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMININ ÖNEMİ NEDİR?

Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayram aynı tarihlere tekabül eder.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

27. Dönem POMEM sınav yerleri sorgula! POMEM sınav yerleri açıklandı
GÜNDEMPOMEM sınav yerleri açıklandı
Son dakika... Diyarbakır Lice kırsalında yapılan operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
GÜNDEMKırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale ...
İstanbul Bağcılar'da bir hayırsever kadın bakkala gelerek tüm borçları kapattı
GÜNDEMVeresiye defteri 'iyilik'le kapandı
Emeklilik günlerinde bir ev almayı planlayan Hülya Özkal parasını Thodex'e kaptırınca tüm hayalleri altüst old
GÜNDEMThodex mağdurunun hayatı altüst oldu!
19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı 2021: İçişleri Bakanlığı 19 Mayıs Genelgesi yayınladı mı?
GÜNDEMİçişleri Bakanlığı 19 Mayıs Genelgesi yayınladı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan '19 Mayıs' mesajı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan’dan '19 Mayıs' mesajı
19 Mayıs mesajları: En güzel en anlamlı 19 Mayıs mesajları ve sözleri! 19 Mayıs kutlu olsun!
GÜNDEMİşte en güzel 19 Mayıs mesajları
SON DAKİKA! Beyzbol sopalı dehşette tahliye kararı! - Haberler
GÜNDEMBeyzbol sopalı dehşette tahliye kararı!
JASAT dedektif timleri hırsızların korkulu rüyası oldu
GÜNDEMJASAT dedektif timleri hırsızların korkulu rüyası ...
Bakan Selçuk'tan, aşı paylaşımı - Haberler
GÜNDEMBakan Selçuk'tan aşı paylaşımı