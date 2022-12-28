2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Henüz resmî bir açıklama gelmese de Salı günü başlayacak Kurban Bayramı tatilinin, hafta sonu ile birleştirileceği öngörülüyor. 26 Haziran Pazartesi gününün de tatil ilan edilmesiyle birlikte 2023 yılı Kurban Bayramı'nın 9 gün olması bekleniyor.