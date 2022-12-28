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Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak?

Kurban Bayramı tarihleri İslam aleminin gündemini meşgul etmeye başladı. Haziran ayında başlayacak Kurban Bayramı tatil süresi çalışanlar tarafından mercek altına alındı. 4 gün süren Kurban Bayramı tarihleri 2023 yılı Diyanet İşleri tarafından yayınlanan dini günler takvimi ile netlik kazandı. İşte 2023 Kurban Bayramı tarihleri...

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  • Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak, kaç gün sürecek?

    Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet dini günler takvimini yayınlanmasının ardından Kurban Bayramı tarihleri netlik kazandı. Tatil planı yapanlar, bu yıl Kurban Bayramı tatili uzar mı, kaç gün olur sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, "Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak, kaç gün sürecek?

    2023 YILINDA KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

     

    2023 Kurban Bayramı'nın arife günü 27 Haziran gününe denk geliyor. Toplamda 4 gün süren Kurban Bayramı, 2023 yılında; 27 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek.
  • Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak, kaç gün sürecek?

    2023 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

    27 Haziran arife: Salı

    28 Haziran, bayramın ilk günü: Çarşamba

    29 Haziran, bayramın ikinci günü: Perşembe

    30 Haziran, bayramın üçüncü günü: Cuma

     

    1 Temmuz, bayramın dördüncü günü: Cumartesi
  • Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak, kaç gün sürecek?

    2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

     

    Henüz resmî bir açıklama gelmese de Salı günü başlayacak Kurban Bayramı tatilinin, hafta sonu ile birleştirileceği öngörülüyor. 26 Haziran Pazartesi gününün de tatil ilan edilmesiyle birlikte 2023 yılı Kurban Bayramı'nın 9 gün olması bekleniyor.
  • Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak, kaç gün sürecek?

    2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

     

    Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

     

    Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

     

    Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

     

    Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

     

    Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

     
  • Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak, kaç gün sürecek?

    Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

     

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

     

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

     

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

     

    Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

     

    Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

     

    Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

     

    Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

     

    Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

     

    Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

     

    Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

     

    Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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