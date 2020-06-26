Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Ramazan Bayramı'nda koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından Kurban Bayramı tatili tatil yapacaklar için fırsat gibi gözüküyor. İşte Diyanet takvimine göre 2020 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz 2020 Perşembe günüdür. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arefesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1. Gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3. Gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. 2020 yılı Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı henüz gündeme gelmedi.

KURBAN KESİMİNDE RANDEVU SİSTEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'e göre, kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi ile Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak. Kurban satış yerleri İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek.

KURBANLIKLARIN KENTE GİRİŞ TARİHİ

AA'da yer alan habere göre şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede, kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edilecek. Halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik "Kurban Kesim Elemanı" kursu düzenlenecek. Kurban satış yerleri İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 16 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

DİYANET 2020 TAKVİMİ