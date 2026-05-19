        KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2026: Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Bayram tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

        Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Bayram tatili hangi gün başlayacak?

        Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşların gündeminde bayram tarihleri ve tatil süresi öne çıkıyor. Bayram öncesinde seyahat ve aile ziyaretleri için planlar yapılırken, bayramın hangi gün başlayacağı ve kaç gün süreceği merak konusu oluyor. Tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin gelişmeler de yakından takip edilirken, "Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, tatil kaç gün olacak?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri ve tatil takvimine dair tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 11:10 Güncelleme:
        1

        Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar, bayramın tarihlerini ve resmi tatil süresini araştırmaya başladı. Mayıs ayında idrak edilecek bayram öncesinde tatil planları yapılırken, bayramın hangi gün başlayacağı ve kaç gün süreceği merak ediliyor. Tatil süresine ilişkin yapılan açıklamaların ardından “Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayram tatiline kaç gün kaldı?” soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte 2026 Kurban Bayramı takvimi ve tüm merak edilen detaylar…

        2

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2026 Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak ve dört gün boyunca devam edecek.

        Yapılan son düzenleme kapsamında Kurban Bayramı tatili ise başta kamu çalışanları olmak üzere bazı özel sektör çalışanları için 22 Mayıs Cuma günü mesai saatinin sona ermesiyle birlikte başlayacak.

        3

        BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

        Kurban Bayramı tatiline ilişkin beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında yapıldı.

        Açıklamaya göre, idari izin kararıyla birlikte bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Arefe gününün hafta içine denk gelmesi nedeniyle verilen “köprü izin” uygulamasıyla kamu çalışanları için tatil süresi uzatılmış oldu.

        4

        KURBAN BAYRAMI’NA KAÇ GÜN KALDI?

        19 Mayıs’tan itibaren Kurban Bayramı’nın birinci gününe 8 gün kaldı.

        5

        KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ 2026

        Diyanet 2026 dini günler takvimine göre Kurban bayramı tarihleri şöyle:

        Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
