Kurban Bayramı tarihleri: 2024 Kurban Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı'nın ardından, Kurban Bayramı tarihleri gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri'nin dini günler takvimini yayımlanmasının ardından netlik kazandı. Kurban Bayramı için tatil planı yapanlar, bayram tatilinin kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. İşte 2024 Kurban Bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı, Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca idrak edilmektedir. Kurban Bayramı, birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil olarak kabul edilir. Peki, "2024 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?" İşte Kurban Bayramı'nin idrak edileceği tarih...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba günü idrak edilmesiyle bitecek.
2024 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramı Arefesi: 15 Haziran 2024 Cumartesi (Yarım gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?
Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü ile beraber 4,5 gün sürecek böylelikle 19 Haziran Çarşamba günü bitmiş olacak.
*2024 Kurban Bayramı bu sene 19 Haziran Çarşamba gününden itibaren sona erecek. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günün de tatil ilan edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte toplamda 9 gün olacak. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili