Diyanet'e kurban kesimi esnasında hangi dua okunmalıdır, nasıl niyet edilmelidir?
Kurban kesimi esnasında uyulması gereken bazı kurallar bulunur. Bunların başında kurban kesen kişinin okuması gereken dua geliyor. Bayrama sayılı günler kala kurban keserken okunacak duanın hangisi olduğu da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Sizin için kurban esnasında okunacak dua ve nasıl niyet edilmesi gerektiğine dair detaylar...
Kurban Bayramı, İslam aleminde paylaşma ve yardımlaşmanın simgesi olarak kutlanır. Bu özel ibadetin en önemli anlarından biri olan kurban kesimi esnasında, doğru niyet ve dua okumak büyük önem taşır. İşte detaylar...
KURBAN KESERKEN BESLEME ÇEKMENİN HÜKMÜ NEDİR?
İster kurban ister başka bir sebeple olsun hayvan keserken mutlaka besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir.
Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir. Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilmesi ve sonrasında okunması gereken dualar okunur.
KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?
Enam Suresi 79. Ayet Arapça:
Enam Suresi 79. Ayet Okunuşu: “İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.”
Enam Suresi 79. Ayet Anlamı: “Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.” (el-En’âm, 79)
Enam Suresi 162. ve 163. Ayet Arapça:
Enam Suresi 162. ve 163. Ayet Okunuşu: "Kul inne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn(âlemîne). Lâ şerîke lehu, ve bi zâlike umirtu ve ene evvelul muslimîn(muslimîne)."
Enam Suresi 162. ve 163. Ayet Anlamı: De ki: “Şüphesiz benim namazım, bütün ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm, Âlemlerin Rabbi Allah içindir.” “O’nun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben müslümanların ilkiyim.”
KURBAN TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?
Kurbanlık hayvan kesilirken kıbleye çevrilir. Eziyet etmeden sol yanı üzerine yatırılır ve: "Allâhümme innî vechetü vechiye lillezîfatara’s-semâvâti ve’l-erda hanîfen ve ma ene mine’l-müşrikîn" duası okunur. ve "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allahü ekber Allahü ekber ve lillâhi’l hamd" diye 3 kere tekbir getirilir.
Tekbir bittikten sonra "Bismillahi Allahü ekber" diyerek kurban kesecek kişi bıçağı çeker ve kurbanı keser. Kurban kesildikten sonra kurbanı kesen kişi Allah rızası için iki rekat namaz kılar. Namazdan sonra "Allahümme inne salati ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillahi rabbi’l-âlemîne lâ şerike leh" diye dua eder.