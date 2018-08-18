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Kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurban ne zaman kesilir? - 2018 Kurbanlık fiyatları

Kurban Bayramı geldi çattı. Bu bayramda yerine getirilen en önemli ibadet, kurban ibadeti. Kurban pazarlarında kurbanlıklar alıcıya çıktı, birçoğu da satıldı. Ancak hala kurbanlık alamayanlar için kurban pazarlarında satışlar devam ediyor. Peki kurbanlık fiyatları ne kadar?

18.08.2018 - 11:23 | Güncelleme:

Kurban Bayramı'nın en önemli telaşı kurban ibadetinin yerine getirilmesi sırasında yaşanıyor. Kurban pazarlarında pek çok kurbanlığın satışı yapıldı ancak hala kurban alamamış vatandaşlar, Kurbanlık fiyatları bu sene ne kadar? sorusunu soruyor. 2018 kurbanlık fiyatları haberimizde.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin ile 20 bin lira, küçükbaşta ise 750 lira ile 3 bin 500 lira arasında, canlı ağırlık kilogram fiyatının da büyükbaşta 17-25 lira, küçükbaşta 15-28 lira olacağının tahmin edildiğini söyledi.

Kurbanlık fiyatlarının illere ve bölgelere göre farklılık gösterdiğine işaret eden Bayraktar, Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin ile 20 bin lira, küçükbaşta ise 750 lira ile 3 bin 500 lira, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 17 ile 25 lira, küçükbaş hayvanlarda 15 ile 28 lira arasında olacağının tahmin edildiğini belirtti.

Bayraktar, canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatlarının, İstanbul'un Avrupa yakasında 19-23 lira, Anadolu yakasında 23-25 lira, Ankara'da 18-22 lira, İzmir'de 17-22 lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının ise canlı kilogram olarak, İstanbul'un Avrupa yakasında 24-26, Anadolu yakasında 25-28, Ankara'da 18-20, İzmir'de 22-26 lira düzeyinde seyrettiğini aktardı.

Ülke ortalamasında fiyatların geçen yıla göre büyükbaşta yüzde 8,6, küçükbaşta ise yüzde 11,2 oranında arttığını belirten Bayraktar, "Tarım ve Orman Bakanlığımızdan yapılan açıklamada, şu an itibarıyla kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 200 bini büyükbaş, 3 milyon 800 bini küçükbaş olmak üzere toplam 5 milyon baş hayvanımız olduğu ifade edilmektedir. Bu demektir ki Kurban Bayramı'nda geçen yıl kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını karşılayabilecek sayıda ve nitelikte kurbanlık hayvan mevcudumuz vardır. Bu durum vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan bulmada sıkıntı yaşamayacaklarını göstermektedir." diye konuştu.

Bayraktar, üreticinin elinde satılamayan hayvan kalırsa, Et ve Süt Kurumunun (ESK) bu hayvanları bayram sonrasında uygun bir fiyata almasının üreticinin sıkıntıya girmesini önleyeceğini belirterek, "Bunun için yetkililerden beklentimiz, elinde kurbanlık kalan üreticilerimize yönelik belirleyecekleri alım fiyatlarını, maliyetlerin yanı sıra yapılan ek masrafları da dikkate alarak kurbana özel belirlemeleridir." ifadesini kullandı.

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

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