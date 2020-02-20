Toplumda sık görülen cilt hastalıkları arasında yer alan kurdeşen kızaran, kabaran, kaşıntı yapan döküntülerle gelişen hastalıktır. Akut ve kronik olmak üzere 2 çeşidi bulunmaktadır. Ancak bazı durumlarda çeşitli ciddi hastalıkların habercisi olabilmektedir. İşte kurdeşen hastalığının belirtileri...

Kurdeşen belirtileri nelerdir?

Kurdeşen; deride alerjik olarak başlayan döküntülerin meydana gelmesi ile oluşmaktadır. Akut ve kronik olmak üzere 2 çeşidi bulunmaktadır. Akut kurdeşen kısa süreli olarak devam etmekte, kronik kurdeşen ise; uzun süreli olarak sürmektedir.

Akut kurdeşen; arı sokması, bazı ilaçların yan etkisi, bazı yiyecekler sonucu oluşabilmektedir. Kronik kurdeşen ise; güneş yanıkları ve alerji hastalıklar yüzünden tetiklenmektedir.

Kurdeşen belirtileri; deri üzerinde bölgesel veya yayılarak seyreden kızarıklıklar meydana gelmesi ve kırmızı pullar oluşumu ile ortaya çıkmaktadır. Güneş yanıkları sonucu; aşırı kaşıntı ve kızarıklığın yayılması yüksek olasılıktır. Oluşan kabarıklıkların üzeri pul pul ve kepeğe benzeyen şekilde olmaktadır. Kabarcıkların yayılması oldukça hızlı olmaktadır. Kaşıntı bir süre sonra aşırı rahatsız edici bir hal alabilmektedir.

Doktor muayenesi sonucu konulan teşhis; hastalığın derecesine göre ilaç veya krem ile tedavi yönteminin tercih edilmesini sağlar. İlaçların ihmal edilmemesi, kremlerin ise düzenli olarak sürülmesi kaşıntıyı hafifleterek hastanın rahatlamasını sağlamaktadır.

Bu rahatsızlığa yakalanmamak için; uzun süre güneş ışığına maruz kalmamak, bir ürünü uzun süreli ve aşırı bir şekilde tüketmemek gerekmektedir.

Hastalık döneminde sıcaktan uzak durmak, kaşıntı fazlalaştığı takdirde soğuk duş almak rahatlamayı sağlayacaktır.