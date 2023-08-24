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        Haberler Ekonomi Para Küresel ödemelerde doların payı rekor kırdı - Para Haberleri

        BRICS meydan okurken küresel ödemelerde doların payı rekor kırdı

        BRICS ülkeleri Güney Afrika'da düzenlenen zirvede ticarette dolar kullanımının azaltma yönünde çağrıda bulunurken, Swift verilerine göre temmuz ayında küresel ödemelerde doların payı yüzde 46 ile rekor düzeye ulaştı. Doları yüzde 24'lük pay ile Euro takip etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 11:02 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:02
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        Küresel ödemelerde doların payı rekor kırdı
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        Güney Afrika'da gerçekleştirilen zirvede Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS ülkeleri ticarette dolar kullanımını azaltacak adımları konuşmaya devam ederken uluslararası ödemelerde doların payı rekor seviyeye ulaştı. Bloomberg'in Swift verilerine dayandırdığı haberine göre temmuz ayında küresel ödemelerde ABD Doları'nın payı yüzde 46 ile bugüne kadar kaydedilmiş en yüksek orana ulaştı.

        Veriler doların ödemelerdeki payının yükselişinin Euro'nun payının gerilemesinden kaynaklandığını ortaya koydu. Euro'nun küresel ödemelerdeki payı 2012 yılında yüzde 46 ile rekor kırmıştı. Temmuz 2023'te ise Euro Bölgesi ülkelerinin ortak para biriminin payı yüzde 24'te kaldı.

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        STERLİN 3. SIRADA

        Ödeme adedine göre oluşturulan veri setinde dolar ve Euro'yu sterlin, yen ve yuan takip etti.

        Çin Yuanı temmuz ayında ödemelerde yüzde 3'lük pay aldı. Bu; doların yanında küçük bir oran gibi görünse de Çin'in küresel ticaret ve ödemelerdeki artan etkisini ortaya koydu. Swift verilerine göre küresel ödemelerde yuanın payı 2010 yılında yalnızca yüzde 0.03 seviyesindeydi.

        'DOLARSIZLAŞTIRMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

        22-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde doların hegemonyası ve uluslararası ticarette dolar kullanımı ana başlıklardan birisi oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katılımcılarına yönelik video mesajında BRICS ülkeleri nezdinde yapılan ticarette doların payının azaldığını belirterek, "Ekonomik bağlarımızın dolarsızlaştırılması yönündeki nesnel, geri döndürülemez süreç ivme kazanıyor. Karşılıklı ödemeler, parasal ve mali kontrol için etkili mekanizmalar geliştirilmesine yönelik çabalar sarf ediliyor. Sonuç olarak, BRICS içindeki ihracat-ithalat işlemlerinde doların payı azalıyor. Geçen yıl (doların payı) bu oran yalnızca yüzde 28,7 seviyesindeydi” dedi.

        ORTAK PARA BİRİMİ ÖNERİSİ

        Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da zirvede yaptığı konuşmada,“BRICS üyeleri arasında ticaret ve yatırım işlemleri için ortak bir para biriminin oluşturulması ödeme seçeneklerimizi artırır ve kırılganlıklarımızı azaltır” ifadelerini kullandı.

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