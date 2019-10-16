BBC micro:bit Live 2019, 4-5 Ekim 2019 tarihlerinde tüm dünyadan geniş bir katılımla Manchester’da gerçekleştirildi. İki gün süren programa 'Küresel Öğretmen' ödüllü Selçuk Yusuf Arslan da konuşmacı olarak davet edildi.

Son yıllarda tüm dünyada popüler olmaya başlayan ve 60’dan fazla ülkede yaklaşık 5 milyon satan micro:bit (okul çağındaki çocukları teknoloji dünyasına hazırlamak için kodlama ve programlama becerilerini geliştirmeye teşvik eden mikrokontrolcü kart) ilk defa düzenlediği organizasyona Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olan 'Küresel Öğretmen' ödüllü Selçuk Yusuf Arslan'ı da konuşmacı olarak davet etti.

DÜNYANIN EN BAŞARILI 20 GENCİNDEN BİRİ

Daha önce 'Teknolojiyle Buluşan Kızlar' projesinde okul-sanayi iş birliğini en etkili biçimde kullanarak ulusal ve uluslararası birçok ödülü ülkemize kazandıran Arslan, daha önce STEM Alliance tarafından en iyi proje seçilerek uluslararası başarı kazanan More Coding More Girls (Kızlar için daha fazla kodlama) projesini katılımcılara sundu.

Dünyanın en başarılı 20 gencinden biri seçilen Arslan, Microsoft MakeCode ile micro:bit kodlamanın öğrenciler için son derece eğlenceli ve kolay olduğunu belirterek, "Özellikle kızlara kodlama öğretilmesinin amacı; onlara daha iyi bir gelecek sunmak, onları okulda daha fazla tutabilmek, önemli teknoloji firmalarında kadın bilişimci sayısını artırmak, Avrupa Birliği'nin 2020 yılına kadar 900 bin kadın bilişimciye ihtiyaç duyması" diye konuştu.

Arslan, "Bu proje kapsamında Science on Stage ve Microsoft ortaklığıyla kız öğrencilere micro:bit eğitimleri verildi. Eğitim sonunda öğrenciler micro:bit ile yaptıkları, büyük beğeni toplayan projeleri sergiledi. Öğrenciler bazı projelerde de doğa ile kodlamayı entegre etmeyi başardı. Proje kodlamanın önemi konulu sunumla tamamlanmıştı. Ayrıca bu proje Kod Haftası kapsamında Avrupa Komisyonundan da mükemmellik sertifikasına layık görülmüştü" dedi.

KENDİNİ MESLEĞİNE ADAMIŞ DÜNYA ÜZERİNDEKİ EN İYİ 50 ÖĞRETMENDEN BİRİ

Arslan, geçtiğimiz yıl AKS tarafından Küresel Öğretmen Ödülü, ISA Dubai tarafından Yılın En iyi Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara ilini temsil eden Yılın Öğretmeni, Artı Eğitim Dergisi tarafından yapılan halk oylaması sonucu Yılın Öğretmeni, Cambridge University Press tarafından kendini mesleğine adamış Dünya üzerindeki en iyi 50 öğretmenden biri seçilmişti. Geçtiğimiz aylarda STEM Kamp projesi ile Avrupa Okul Ağından; More Coding More Girls ile de STEM Alliance’dan ödül almıştı.