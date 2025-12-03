Küresel piyasalar ABD istihdam verilerine odaklandı

Hafta başında BoJ'a ilişkin artan sıkılaşma tahminlerinin küresel tahvil piyasasını etkilemesiyle sert yükselen ABD ve Avrupa'daki tahvil faizlerinde yukarı yönlü ivme hız kaybetti. Tahvil faizlerindeki yükselişler pay piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırırken, ABD'de açıklanacak önemli veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

Küresel piyasalarda risk iştahının toparlanma eğilimine girmesine karşın bugün açıklanacak makroeoknomik veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülürken, bu durum bu ayki ABD Merkez Bankası (Fed) ve BoJ faiz kararları öncesinde piyasa duyarlılığının kırılgan olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentileri gücünü korurken, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi yakından izlenecek. Pazartesi yayımlanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri imalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret etmesini takiben bugün açıklanacak istihdam verisi ülkede iş gücü piyasasına ilişkin daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.

Analistler, ABD'de imalat sektöründeki daralma işaretlerinin iş gücü piyasasına ilişkin verileri daha da önemli hale getirdiğini belirtti.

Öte yandan, görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimin geçeceği de merak konusu olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump yeni Fed başkanını gelecek yılın başında açıklayacağını belirtti. Trump, ayrıca Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'ten "potansiyel Fed başkanı" olarak bahsetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta yüzde 88 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indirmesi bekleniyor. Analistler, faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın Fed üyeleri arasında faiz indirimlerinin nerede duracağı konusundaki görüş ayrılıklarının artabileceğini söyledi.

Putin'den sert mesaj

Makroekonomik verilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. Yaşanan son gelişmelere ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sert bir çıkış yaptı.

Ukrayna'nın Karadeniz'de tanker saldırılarıyla korsanlık yaptığını belirten Putin, "Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek." dedi.

NATO'nun Avrupa kısmının Rusya ile savaşa hazırlandığı yönündeki açıklamalar hakkında Putin, "Avrupa ile savaşa girme niyetimiz yok. Bunu yüzlerce kez söyledim. Ama Avrupa bizimle savaşmak isterse ve savaşmaya başlarsa biz hemen hazırız. Buna hiç kuşku yok." ifadesini kullandı.

Bir yandan da müzakere süreci devam ederken, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın temsilcileriyle yaptığı görüşmede, Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin alınan 4 belgenin müzakere edildiğini söyledi.

Gümüşte yeni rekor

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni işlem gününde yüzde 4,08'de bulunurken, dün yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 210 dolarda günü tamamlayan altının onsu faiz indirimi beklentilerinin sürmesiyle şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 4 bin 222 dolardan alıcı buluyor.