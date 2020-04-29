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Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını bekliyor.

Küresel piyasalar
AA

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısının 58 bin 350'yi geçerek Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısını geride bırakmasına karşın ekonomik aktivitede normalleşmenin başlamasına yönelik tartışmalar devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de tüketici güven endeksi nisanda 31,9 puan azalışla 86,9 seviyesine gerileyerek beklentilerin de altında kalırken, bugün ABD'nin ilk çeyrek büyüme verisi takip edilecek. Beklentiler, ABD'de GSYH'nin ilk çeyrekte yıllık yüzde 4 gerilemesi yönünde.

Öte yandan, açıklanan ilk çeyrek şirket bilançoları nedeniyle borsalarda hisse ve sektör bazlı hareketlerin artması dikkati çekti. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, ekonominin kademeli olarak yeniden açılacağı yönündeki gelişmelerle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,27, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,91, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,43 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,71 yükseliş kaydetti.

Avrupa'nın bugünkü gündemi ise dün akşam piyasalar kapandıktan sonra yayımlanan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in İtalya değerlendirmesi olacak. Fitch Ratings, İtalya'nın kredi notunu "BBB" seviyesinden "BBB-"ye düşürürken, görünümü de "durağan" olarak belirledi.

Fitch Ratings'in açıklamasında, Kovid-19 salgınında ikinci bir dalga olması ve tecrit önlemlerinin yeniden başlaması durumunda ekonominin bu yıl ve gelecek yıl daha çok zayıflayacağı belirtildi. Açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) varlık alımlarının İtalya'nın salgına karşı aldığı mali önlemleri kolaylaştıracağı, bunun aynı zamanda borçlanma maliyetlerini kısa vadede düşük seviyelerde tutarak risklerin yeniden finansmanını hafifleteceği kaydedildi.

Asya piyasaları ise yeni güne sakin başladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay bir seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kazandı. Dolar/yen paritesi ise düşüş eğilimini sürdürerek 106,5 ile yaklaşık 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Yurt içinde, dün 102.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 100.707,48 puandan tamamladı. Dolar/TL ise 6,9871'den kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,9820 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Fed'in faiz kararı ve Jerome Powell'ın gelecek dönem para politikasına ilişkin yapacağı yönlendirmenin takip edileceğini, ardından yarınki ECB kararının bekleneceğini ifade etti. Piyasa beklentileri, Fed'in alınan mali politika tedbirlerinin etkilerini görmek için faizlerde değişikliğe gitmeyeceği yönünde.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 puanın direnç, 100.000 ve 99.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, dolar/TL'de 6,95-7,00 bandının izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı tüketici güven endeksi

15.00 Almanya, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, 1. çeyrek GSYH

17.00 ABD, mart ayı bekleyen konut satışları

21.00 ABD, Fed faiz kararı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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