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        Haberler Dünya Suudi Arabistan'da ilk kez bir mayo defilesi düzenlendi

        Suudi Arabistan'da ilk kez bir mayo defilesi düzenlendi

        Veliaht Prens Salman'ın fiili yönetiminde Suudi Arabistan'daki birçok kural ve anlayış değişime uğrarken, son yenilik 'mayo defilesi' oldu. Dün akşam ülke tarihinde ilk kez bir 'mayo defilesi' düzenlenirken, tasarımcı Qanzal, "Arap dünyasını temsil eden bir mayo sergisi düzenlemeye çalıştık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 10:34 Güncelleme: 18.05.2024 - 10:50
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        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
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        Suudi Arabistan dün akşam mayolu modellerin yer aldığı ilk defilesini düzenleyerek, hızlı değişimlerine bir yenisini daha ekledi.

        Faslı tasarımcı Yasmina Qanzal'ın eserlerinin yer aldığı havuz başı defilesinde çoğunlukla kırmızı, bej ve mavi tonlarında tek parça kıyafetler yer alırken, çoğu modelin omuzlarının açık oluşu ve bazılarının göbeklerinin kısmen görünmesi dikkat çekti.

        AFP'ye konuşan Qanzal, "Bu ülkenin çok muhafazakâr olduğu doğru ama biz Arap dünyasını temsil eden zarif mayolar sergilemeye çalıştık. Buraya geldiğimizde Suudi Arabistan'da bir mayo defilesinin tarihi bir an olduğunu anladık, çünkü ilk kez böyle bir etkinlik düzenleniyor" dedi.

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        Qanzal, bu etkinliğe katılmanın 'bir onur' olduğunu sözlerine ekledi.

        Defile, Suudi Arabistan'ın batı kıyısında yer alan St Regis Red Sea Resort'ta düzenlenen Kızıldeniz Moda Haftası'nın ikinci gününde gerçekleşti.

        KIZILDENİZ GLOBAL'İN BİR PARÇASI

        Tesis, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prens Muhammed bin Salman tarafından yönetilen Vizyon 2030 Sosyal ve Ekonomik Reform Programı'nın merkezinde yer alan ve 'dev projeler' olarak adlandırılan Kızıldeniz Global'in bir parçası.

        Cuma günkü defileye katılan Suriyeli moda fenomeni Shouq Mohammed, Suudi Arabistan'ın dünyaya açılma, moda ve turizm sektörlerini büyütme çabası göz önüne alındığında bunun şaşırtıcı olmadığını söyledi.

        Defileye katılan Fransız influencer Raphael Simacourbe, bunun Suudi Arabistan bağlamında büyük bir başarı olduğunu söyledi. "Bugün bunu yapmak onlar için çok cesurca, bu yüzden bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum" ifadesini kullandı.

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