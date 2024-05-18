Suudi Arabistan'da ilk kez bir mayo defilesi düzenlendi

Suudi Arabistan dün akşam mayolu modellerin yer aldığı ilk defilesini düzenleyerek, hızlı değişimlerine bir yenisini daha ekledi.

Faslı tasarımcı Yasmina Qanzal'ın eserlerinin yer aldığı havuz başı defilesinde çoğunlukla kırmızı, bej ve mavi tonlarında tek parça kıyafetler yer alırken, çoğu modelin omuzlarının açık oluşu ve bazılarının göbeklerinin kısmen görünmesi dikkat çekti.

AFP'ye konuşan Qanzal, "Bu ülkenin çok muhafazakâr olduğu doğru ama biz Arap dünyasını temsil eden zarif mayolar sergilemeye çalıştık. Buraya geldiğimizde Suudi Arabistan'da bir mayo defilesinin tarihi bir an olduğunu anladık, çünkü ilk kez böyle bir etkinlik düzenleniyor" dedi.

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Qanzal, bu etkinliğe katılmanın 'bir onur' olduğunu sözlerine ekledi.

Defile, Suudi Arabistan'ın batı kıyısında yer alan St Regis Red Sea Resort'ta düzenlenen Kızıldeniz Moda Haftası'nın ikinci gününde gerçekleşti.