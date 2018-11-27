Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin ardından artan petrol fiyatlarının desteklediği enerji şirketlerinin fon ve pay piyasaları, dün, geçen haftaki sert düşüşünü sonlandırarak yükselişe geçti. ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 1,46, S&P 500 endeksi yüzde 1,55 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,06 değer kazanırken, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3,0550-3,0580 bandında yatay seyretti.

Dolar endeksi ise dün, cuma günkü yükselişini devam ettirerek 97'nin üzerini test etmesinin ardından bu seviyenin hemen altında dengelendi.

Avrupa tarafında, İtalya riskine ilişkin iyimserliğin artmasıyla pay piyasalarında hızlı yükselişler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,45, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,20 değer kazandı. İtalya'da MIB 30 endeksi ise ekonomi yönetiminin bütçeyi tekrar gözden geçirebileceği haberleri ile yüzde 2,77 yükseliş kaydetti. Dün piyasalardaki risk iştahını artıran bir başka gelişme de Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin "Avro Bölgesi’ndeki yavaşlamanın ECB’nin rotasını değiştirmek için yeterli olmadığını" söylemesi oldu.

Bugün Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Üretici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 1,3 artarak beklentileri aşması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,3 yükseldi.

Yurt içinde, artan küresel risk iştahı ve TL varlıklara ilginin etkisiyle döviz kurları geriledi, pay piyasaları değer kazandı. Dün BIST 100 endeksi, yüzde 1,03 artışla günü 93.962 puandan tamamlarken, dolar/TL yüzde 0,62 azalışla 5,2520'den kapandı. Bugün bankalararası piyasanın açılışında düşüş eğilimini devam ettiren dolar/TL, 5,2360 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, 30 Kasım'da başlayacak G20 Zirvesi'nin piyasaların odağında yer aldığını belirterek, bugün ve hafta boyunca gerek Fed gerek ECB üyelerinin açıklamalarının yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de düşüşün 5,10 seviyesine kadar sürebileceğini, BIST 100 endeksinde ise 95.000-95.500 bandının önemli direnç bölgesi olduğunu kaydetti.

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