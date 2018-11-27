Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin ardından artan petrol fiyatlarının desteklediği enerji şirketlerinin fon ve pay piyasaları, dün, geçen haftaki sert düşüşünü sonlandırarak yükselişe geçti. ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 1,46, S&P 500 endeksi yüzde 1,55 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,06 değer kazanırken, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3,0550-3,0580 bandında yatay seyretti.
Dolar endeksi ise dün, cuma günkü yükselişini devam ettirerek 97'nin üzerini test etmesinin ardından bu seviyenin hemen altında dengelendi.
Avrupa tarafında, İtalya riskine ilişkin iyimserliğin artmasıyla pay piyasalarında hızlı yükselişler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,45, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,20 değer kazandı. İtalya'da MIB 30 endeksi ise ekonomi yönetiminin bütçeyi tekrar gözden geçirebileceği haberleri ile yüzde 2,77 yükseliş kaydetti. Dün piyasalardaki risk iştahını artıran bir başka gelişme de Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin "Avro Bölgesi’ndeki yavaşlamanın ECB’nin rotasını değiştirmek için yeterli olmadığını" söylemesi oldu.
Bugün Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Üretici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 1,3 artarak beklentileri aşması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,3 yükseldi.
Yurt içinde, artan küresel risk iştahı ve TL varlıklara ilginin etkisiyle döviz kurları geriledi, pay piyasaları değer kazandı. Dün BIST 100 endeksi, yüzde 1,03 artışla günü 93.962 puandan tamamlarken, dolar/TL yüzde 0,62 azalışla 5,2520'den kapandı. Bugün bankalararası piyasanın açılışında düşüş eğilimini devam ettiren dolar/TL, 5,2360 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, 30 Kasım'da başlayacak G20 Zirvesi'nin piyasaların odağında yer aldığını belirterek, bugün ve hafta boyunca gerek Fed gerek ECB üyelerinin açıklamalarının yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.
Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de düşüşün 5,10 seviyesine kadar sürebileceğini, BIST 100 endeksinde ise 95.000-95.500 bandının önemli direnç bölgesi olduğunu kaydetti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.