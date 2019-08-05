Ticari gerginlikler, korumacı politikalar ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle geçen yıl dünya mal ticareti hacminde yıllık bazda kaydedilen yüzde 3'lük büyüme 2017'nin gerisinde kaldı

Son 10 yılda mal ve hizmet ticareti gerçekleştiren ilk 20 ülke sıralamasında en fazla basamak atlayan ülkeler Hong Kong, Hindistan, Meksika ve İrlanda oldu Hem mal hem de ticari hizmet sektöründe geçen yıl gerçekleştirilen ticaretin yaklaşık yarısını 10 ülke sırtladı.

Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında imalat ürünleri ihracatını yüzde 2.4 artırarak, Vietnam, Bangladeş, Çin, Hindistan, Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından 7'nci sırada yer aldı. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) üyeleri geçen yıl 19.1 trilyon dolarlık mal ihracatı, 5.7 trilyon dolar da ticari hizmet ihracatına imza atarken, gelişmekte olan ekonomilerin mal ticaretindeki payı yüzde 44, hizmet ticaretindeki payı ise yüzde 34 oldu.

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