Necati Şaşmaz'ın yapımcısı olduğu 'Nöbet', SHOW TV'de başlıyor. Dizinin kilit karakterlerinden biri Kürşat Alnıaçık'ın canlandırdığı 'Ziya Cevran', bölgenin şartlarını kendi çıkarları için kullanan 'Cevran Ailesi'nin reisi... Peki Cevranlar bölgeye yeni atanan Jandarma Komutanı Barış Kalender'den (Yurdaer Okur) sonra da bu kadar rahat olabilecekler mi? Ziya Cevran Barış Kalender'le işbirliği yapmayı mı yoksa ona karşı durmayı seçecek?

Pana Film yapımı, Gökhan Erkut'un yönettiği ‘Nöbet' 3 Mart'tan itibaren her Pazar saat 20'de SHOW TV'de... 'Nöbet'in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, Deniz Bolışık, İpek Karapınar, Kürşat Alnıaçık, İbrahim Kendirci, Nevzat Yılmaz, Tuncay Beyazıt, Sultan Elif Taş, Gökhan Gencebay, Murat Kılıç, Yılmaz Meydaneri, Burak Sarımola, Salih Bayraktar, Kaan Sevi, Bahadır Buyruk ve Orkun Ok paylaşıyor.

İzleyiciyle Hatay Elmalı'da nüfuslu bir aileyi yöneten ‘Ziya Cevran' olarak buluşacak olan Kürşat Alnıaçık, canlandırdığı bu sivri karakter için heyecan duyduğunu belirtti