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Kürşat Ayvatoğlu 'pudra şekeri' savunması ve yeniden gözaltı

Eski AK Parti Genel Merkez personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu, sosyal medyada yayınlanan uyuşturucu görüntülerinin ardından ikinci kez gözaltına alındı. İlk gözaltısının ardından yaptığı 'pudra şekeri' savunması ve ortaya dökülen lüks hayat görüntüleri ile tartışmaların odağındaki isim, arkadaşlarının itirafıyla yeniden gözaltına alınmış oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvatoğlu'nun lüks hayatı ile ilgili soruya "Eğer haksız bir kazanç varsa mahkeme orada, hukuk orada" yanıtını verdi. Bu arada Twitter'da Kürşat Ayvatoğlu ismiyle yayınlanan bir açıklamada özür dilendi

Son dakika haberleri: Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı! Pudra şekeri savunması...
HABERTURK.COM

Eski AK Parti Genel Merkez personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu, lüks araçta uyuşturucu kullandığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından dün gözaltına alındı. “Uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanımını özendirmek” suçlarından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Ayvatoğlu, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayvatoğlu, ifadesinde görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından parti görevlerinden istifa ettiğini söyledi. Bu işten ayda 3 bin lira kazandığını ifadesinde anlatan Ayvatoğlu, internet üzerinden otomobil alım satım işinden ise 30 bin TL gelir elde ettiğini söyledi.

"PUDRA ŞEKERİ" SAVUNMASI

Ayvatoğlu'nun uyuşturucu görüntülerine ilişkin söyledikleri ise sosyal medyanın gündemine damga vurdu. Söz konusu görüntüde uyuşturucu kullanmadığını öne süren Ayvatoğlu, "Bu madde pudra şekeridir. Biz bazen arkadaş ortamında yabancı müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Zaten bu görüntünün de benim haberim olmadan çekildiği aşikârdır. Kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım" dedi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ

Bu ifadelerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konu "pudra şekeri" oldu. Eleştirel ve esprili paylaşımlar da çok sayıda etkileşim alırken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaptı. Açıklamada delil durumunun değerlendirildiği ve şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı sürdüren emniyet birimleri bugün, Kastamonu ve İzmir'de diğer kişileri de yakaladı. Görüntüdeki maddenin uyuşturucu ve uyarıcı olduğunun belirlenmesi ve şüphelinin bu maddeyi arkadaşlarına da temin ettiği iddiası üzerine Ayvatoğlu, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

ARKADAŞLARI İTİRAF ETTİ

Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesinde, kullandığı maddenin "pudra şekeri" olduğunu söylemesine rağmen araçta yanında bulunan ve gözaltına alınan iki kişinin "kullanılan maddenin uyuşturucu olduğunu, Ayvatoğlu'nun kendilerine de uyuşturucu temin ettiğini" öne sürdükleri öğrenildi.

LÜKS HAYATI TARTIŞILIYOR

Ayvatoğlu ile ilgili tartışmalar sadece uyuşturucu kullanmasına ilişkin görüntüler ve "pudra şekeri" savunması ile sınırlı kalmadı. Genç yaşına karşın kısa sürede eriştiği lüks hayatın da mercek altına alınması gerektiği savunuldu. Ayvatoğlu'nun lüks araçlarıyla çekildiği fotoğraflar sosyal medyada elden ele yayılırken, kumar ve şaşalı partilerde kadınlarla birlikte poz verdiği görüntüler de ortaya çıktı.

BAKAN SOYLU YANIT VERDİ

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu tartışmalara da yanıt verdi. Görüntülerin ortaya çıkmasının bir şantaj meselesi olduğunu kaydeden Soylu, "Paranın suyu nereden geliyor" sorusu üzerine "Eğer haksız bir kazanç varsa mahkeme orada, hukuk orada. Burada başka bir iş mi yapıyor? Ya da daha önce yaptı mı? Derinlemesine değerlendirmenin yapılmadığı bir yerde hüküm ortaya koymak çok yanlış olur. Hiçbir şey gizli kalmaz. Ama bunun partiyle ne ilgisi var? Netice itibarıyla partinin çalışanları var. Bu yapılarla karşılaştığımız zaman kendi kurumlarımızda da gereğini yerine getiriyoruz. Anladığım kadarıyla bu mesele siyasallaştırılmak isteniyor" diye konuştu.

Soylu, Ayvatoğlu'nun kendisi ile çekilmiş fotoğrafının anımsatılması üzerine de "Allah’ınızı severseniz kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Partiye gitmişim, genel merkeze, genel merkezde benimle fotoğraf çektirmiş. Ben bu işlerin hiçbir karşılığının olduğunu düşünmüyorum. Herkes çektirebilir. Siz çektirmiyor musunuz? Kimle çektirdiğinizi biliyor musunuz? Adam bugün sizinle fotoğraf çektirir, yarın cinnet geçirir, adam öldürür, sorumlusu siz misiniz? Veya adam geçmişte bir iş yapmıştır, GBT (Genişletilmiş Bilgi Taraması) mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce?" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA AYVATOĞLU'NUN MU?

Bu arada Twitter'da Kürşat Ayvatoğlu adını taşıyan bir hesaptan yine Kürşat Ayvatoğlu ismiyle yapılan bir açıklama dikkat çekti. Söz konusu açıklamada babasının vefatının ardından ailesinin sorumluluğunu tek başına üstlendiğini anlatan Ayvatoğlu, "Daha güçlü görünürsem her kapının açılacağını düşündüm. Şimdi, çok yanlış olduğunu anladığım bir durumun içine sürüklendim. Daha fazla nüfuz sahibi olma, olduğundan farklı görünme çabasıyla gücün yanında görünme, hükümetteki güçlü insanlarla fotoğraf vererek kendime yeni kapılar açma düşüncesi beni her gün başka bir yanlışa sürükledi" dedi.

Uyuşturucuya bu şekilde sürüklendiğini anlatan Ayvatoğlu, pişman olduğunu dile getirdi. Lüks fotoğraflar için de "Aslında göstermeye çalıştığım gibi bir hayatım yok ama bunu da olduğumdan farklı görünme psikolojmle sürekli bu tür resimler yayınlayarak oluşturmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Merkez'de olmasının kendisine güç kazandıracağını düşündürdüğünü anlatan Ayvatoğlu, açıklamasında "AK Parti'nin bütün mensuplarından ve bütün Türkiye'den özür diliyorum" dedi.

Açıklamanın Ayvatoğlu'na ait olup olmadığı ile resmi makamlarca bilgi paylaşılmadı.

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