Kurşun dizisi neden final yapıyor? sorusu Kurşun dizisi hayranları tarafından büyük merak konusu oldu. Her Çarşamba günleri Fox TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kurşun dizisi son bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte Kurşun 7. bölüm final fragmanı...

KURŞUN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kurşun'un final tarihi 4 Aralık 2019 Çarşamba günü yani bu akşam olarak belirlendi. Kurşun dizisinin final yapma nedenine dair yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat beklenen reytingleri yakalanamaması final yapmasındaki en büyük neden olarak konuşuluyor.

KURŞUN 7. BÖLÜM FRAGMANI

KURŞUN 7. BÖLÜM ÖZETİ

Babasının katilini bulabilmek adına, hukuk dışına çıkan Orhan, Fahri Önal’dan hiç ummadığı bir cevap alarak, kendisini yeni bir maceranın içerisinde bulur. “Babamı kim öldürdü” sorusu Orhan’ı hiç ummadığı bir isimle karşı karşıya getirir. Bu isim Leyla’yı da oyunun içine çekerek, Orhan ve Leyla arasında bir çatışmanın başlamasına sebep olur.

Artık Orhan hem babasının katilini aramakta hem de Leyla’yı kaybetmemek için mücadele etmek zorundadır.

Kocasının öldürüldüğünü öğrenen Zehra aynı kaderi oğlunun da yaşamasından endişe ederek, Orhan’ı yolundan döndürmek için çabalar. Ancak Orhan kararlıdır ve yolundan dönmez.

Orhan’ın babasının katillerinin açığa çıkacak olması, Kerim Paşa ve Nuri Kargı’nın kontrolü yitirmesine sebep olur, Orhan’a engel olmaya çalışmaları başlarına yeni belalar açar.

Kocasını kaybetmenin acısını üzerinden atamayan Gülce, yeni bir şokla karşılaşır, küçük Ozan kötü adamların kaybetmesinde kilit bir rol oynar. Hayatı boyunca Nuri Kargı’nın kızı olmasının bedelini ödeyen Leyla, şimdi de sevdiği adamı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Leyla’nın korkuları Orhan’ın çabası ve özverisi sayesinde boşa çıkar, Orhan ve Leyla yeni bir yola birlikte adım atarlar.