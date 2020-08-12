Kurtarma kazısı başlatılan 72 burçlu Kütahya Kalesi'nde

AA

Kütahya Belediyesi ve İl Özel İdaresi sponsorluğunda Kütahya Müze Müdürlüğü tarafından Paşam Sultan Mahallesi yakınında bulunan aşağı kale kısmında başlatılan kurtarma kazısı, Müze Müdürü Serdar Ünan başkanlığında yürütülüyor.

Kazı çalışmalarının bilimsel danışmanlığını yapan Ege Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sevinç Gök İpekçioğlu, AA muhabirine, şehre hakim bir tepeye kurulan 72 burca sahip iç kale, aşağı kale ve yukarı kale olmak üzere üç bölümde oluşan Kütahya Kalesi'nin bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kalenin bulunduğu bölgenin Frig medeniyetine dayandığının değerlendirildiğini belirten İpekçioğlu, şöyle devam etti:

"Tarihsel açıdan baktığımızda kentin çok eski bir yerleşime sahip olduğu biliniyor. Ancak, maalesef bugüne kadar herhangi bir veri bulunmuş değil. Kalenin tam olarak ne zaman yapıldığına dair kesin bir bilgi yok. Ancak kalenin oturduğu alanda Frig yerleşmesinin olduğu tahmin ediliyor. Kazılar esnasında bunlara ilişkin birçok kanıt da bulacağımıza inanıyorum. Bu kale birçok döneme ev sahipliği yapmış. Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerini kapsayan geniş bir ev sahipliği söz konusu. Kazı çalışmalarımızda bu dönemlere ilişkin verilerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor."

İpekçioğlu, Kütahya'nın MÖ 12. yüzyıl sonlarına doğru Frigler tarafından kalenin konumlandığı tepe üzerinde kurulan bir kent olabileceğini, kalenin inşa tarihinin ise kentin kuruluşuyla bağdaştırıldığını dile getirdi.

- Gezginler Kütahya Kalesi'nden bahsetmiş

Kalenin tarihçesiyle ilgili eski dönemlerde yaşamış gezginlerden günümüze kadar çeşitli bilgiler ulaştığını anlatan Doç. Dr. İpekçioğlu, şunları kaydetti:

"Evliya Çelebi, Katip Çelebi ve Texier gibi yerli ve yabancı pek çok seyyah kaleden bahsetmektedir. Kanuni Sultan Süleyman devrinin ünlü minyatür ustası Matrakçı Nasuh'un yaptığı eserde Kütahya şehri ve dolayısıyla Kütahya Kalesi de bulunmaktadır. Matrakçı Nasuh kale içerisindeki yerleşimi cami, kilise ve evleriyle resmeder. Kütahya Kalesi, bir dönem hapishane olarak kullanılmıştır. Yapılacak arkeolojik çalışmalar ile çeşitli dönemlere ait mimari buluntular ve eserlerin ortaya çıkarılması ile restorasyona yönelik çalışmaların yapılması hedeflenmektedir."

İpekçioğlu, kalenin 3 burcunda da restorasyon çalışmalarının yapıldığını sözlerine ekledi.