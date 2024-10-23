Kuru ciltten kurtulmanın yolları nelerdir? Hangi yağlar kullanılmalı?
Kuru cilt, özellikle soğuk hava koşulları ve iç mekanların ısıtma sistemleri nedeniyle sıkça karşılaşılan bir sorundur. Bu durum, cildin pul pul dökülmesine, kaşınmasına ve rahatsızlık hissine yol açabilir. Kuru ciltlere iyi gelen bitkisel yağları birlikte inceleyelim.
Mevsimler değiştikçe zaman zaman cilt kuruluğundan zaman zaman yağlanma ve aknelerden şikayetçi olabiliyoruz. Özellikle mevsim geçişlerinde ciltte görülen kuruma ve pullanmalar, saç dökülmeleri ve cansız görünüm bizi çaresiz hissettirebiliyor. Bu gibi durumlara maruz kalmamak veya önlemek için kullanmamız gereken yağlar haberimizde...
Kuru ciltler için en iyi 10 yağ
1. Hindistan cevizi yağı
Hindistan cevizi yağı, bağışıklık sistemi hem de cilt ve saç sağlığı için kullanılan yağlar arasında ilk sırada yer alır. Bu yağ ağız yoluyla su, içecek veya yiyeceklerle tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırma, yağ yakımı, bağışıklık sistemini güçlendirme, ağız içi yaralar ve diş sağlığını iyileştirme gibi faydalar sağlar. Hindistan cevizi yağı yüze sürülür mü sorusunun yanıtı ise “Evet” olacaktır.
2. Üzüm çekirdeği yağı
Adından da anlaşılacağı gibi, bu yağ preslenmiş üzüm çekirdeklerinden gelir ve antioksidan bakımından zengindir. Kuru ve pulludan yağlıya kadar her cilt tipi için faydalıdır çünkü vücudun doğal yağ üretimini düzenlemeye yardımcı olur. Cilt tonunu eşitlemek ve yaşlanma belirtilerini önlemeye yardımcı olmak için doğrudan cilde uygulanabilir.
3. Badem yağı
Badem yağı, çok az ısı kullanan bir çıkarma işlemiyle olgun bademlerden elde edilir. Bu işlem, rafine edilmemiş badem yağını oluşturur. Badem yağı, oleik asit, B-sitosterol ve a-tokoferol içerir. Oleik asit, yağın cilde daha derine işlemesini kolaylaştırır.
Cilt doğal olarak düşük geçirgenliğe sahiptir, bu da zararlı toksinleri dışarıda tutmaya yardımcı olur.
4. Avokado yağı
Cilt kuruluğunu önler, egzama ve sedef hastalığında oluşan kuru, pul pul dökülmüş ve tahriş olmuş cilde iyi gelir. Cildi yenileyerek tazelenmesini sağlar.
Avokado yağının içerdiği A ve E vitaminleri cildi besler, kolajen üretiminin artmasına katkıda bulunur. Aynı zamanda avokado yağında bulunan D vitamini, lesitin, beta karoten ve yağ asitleri cilt sağlığını destekler.
5. Argan yağı
Cilt yaşlanmasını geciktirir ve cilt elastikiyetiyetini artırır. Ayrıca cildi nemlendirerek canlı bir görünüme kavuşmasını sağlar.
6. Nane yağı
Nane yağı içeren bir ürün uyguladığınızda cildinizde sıcaklık ve karıncalanma hissedebilirsiniz; bu, tıkalı gözenekleri temizlemeye ve cildin doğal yağ üretimini kontrol etmeye yardımcı olan doğal büzücü özelliklerinden kaynaklanır.
7. Zeytinyağı
Araştırmalar zeytinyağının kuru cilde yardımcı olabileceğini göstermiştir. Zeytinlerin preslenmesi ve ardından yağın çıkarılmasıyla yapılır. Yağ çoğunlukla oleik asitten oluştuğu için etkili bir nemlendiricidir.
8. Soya fasulyesi yağı
Soya fasulyesi yağı, soya fasulyesi bitkisinin tohumlarından elde edilir. Beş yağ asidinden oluşur ve bunların hepsinin cildin bariyerini iyileştirdiği ve nemin korunmasına yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Soya fasulyesi yağı, yüksek miktarda E vitamini içerdiğinden cildi hasara karşı korumaya da yardımcı olur.
E vitamininin farklı cilt hasarı türlerine karşı koruma sağladığı ve atopik dermatit gibi kuru cilde neden olabilen belirli cilt rahatsızlıklarını tedavi eder.
9. Yulaf yağı
Yulaf yağı, yulaf bitkisinin samanından elde edilir. Anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle cildinizi yatıştırmaya yardımcı olur ve yüzyıllardır döküntü, yanık, kaşıntı ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılır. Linoleik ve oleik asitten oluşur.
10. Lavanta yağı
Genellikle uykuya dalmayı ve rahatlamayı kolaylaştırıcı özellikleri ile ön plana çıkan lavanta yağı, cilt kızarıklığına iyi gelen yağlar arasında yer alır. Antiinflamatuar özelliği sayesinde kuru cildin semptomlarından biri olan kızarıklığın önlenmesine ve cildin nem seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olur.