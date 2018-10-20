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Özendi, fasulyeye yoğun talep olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Fasulyenin meşhur olmasındaki en büyük özellik hasadının geç yapılması. Bu nedenle fasulyemiz genellikle yağmur ve soğuktan etkileniyor. Özellikle İstanbul bölgesinden çok fazla talep almaktayız. Fasulyenin en önemli özelliği bu bölgede yetişmesi, kendine has lezzetinin olması ve çabuk pişmesi. Aynı tohumu bir başka bölgede ektiğimizde aynı lezzeti alamıyoruz."