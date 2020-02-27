Kuruluş Osman 12. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Kuruluş Osman'da obasını kurtarmak isteyen Osman Bey, Moğol komutanı Balgay'a sürpriz bir hamle yaptı. Gündüz ve Batur ise idamın eşiğine geliyor. Kuruluş Osman 13. yeni bölüm fragmanı ve 12. son bölüm özeti haberimizde.

KURULUŞ OSMAN 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 12. SON BÖLÜM

Kut Cengiz Han’ın; yasa Balgay’ın!

Osman Bey’den Cengiz Han’ın yasalarını koruyan hançeri ve yasaların saklandığı sandığı alan Balgay, paha biçilemez bu emanetleri ele geçirmesini nökerleriyle birlikte Şaman ayini yaparak kutladı.

Osman Bey’le yaptığı anlaşma uyarınca Cengiz Han’ın emanetlerini ele geçirdikten sonra Kayı Obası’nı terk eden Balgay ve nökerleri, Söğüt’te bir araya geldi ve tören kıyafetlerini giyerek ayine başladı. Balgay, sandıktan çıkardığı Cengiz Han yasalarını göstererek “Cengiz Han’ın ruhu bende, yasası bende” sözleriyle nökerlerini coşturdu.

Balgay’ın hedefi bugünkü İstanbul!

“Bundan böyle Cengiz Han’ın ruhuyla, yasanın gücüyle Batı’ya, Doğu’ya Güney’e ve Kuzey’e; topraklara, denizlere, dağlara ve göklere hüküm bendedir. Ruhlar yanımda, öfkem içimde kanım tutuşmaktadır” diyen Balgay, kendisini Cengiz Han’ın varisi olarak gördüğünü nökerlerine ilan etti. “Balgay’ın yeminidir: Cihana hükmetmek için çıktık Gobi çöllerinden. Tengri Dağlarını, Hazar Denizlerini aştık, yolumuz Konstantiniyye’dir. Yolumuz kan yoludur” sözleriyle hedefinin Bizans’ı ele geçirmek olduğunu bir kez daha vurguladı.

Türklerin ayakta kalan son kalesi Osman Bey, Balgay'ı alt edip Moğollar'ın ilerleyişini nasıl durduracak?