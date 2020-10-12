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Kuruluş Osman 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 29. bölümünden detaylar

Kuruluş Osman dizisi 2. yeni sezonu ile ekranlara geri döndü. Başrolünü yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in canlandırdığı dizide Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ele alınıyor. Diziseverler Kuruluş Osman 29. yeni bölüm fragmanını merak ediyor.

Kuruluş Osman 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 29. bölümünden detaylar

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde Osman Bey ve Alpleri Bizansın karşısına çıkıyor. Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Erkan Avcı, Didem Balçın, Yeşim Ceren Bozoğlu, Görkem Kanbolat Arslan, Seçkin Özdemir gibi isimler yer alıyor. Yeni bölümde neler olacağını merak edenler Kuruluş Osman 29. yeni bölüm fragmanını araştırıyor.

KURULUŞ OSMAN 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

KURULUŞ OSMAN 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.

Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar'dan nasıl bir vazife alacak? Ertuğrul Bey'in dönüşüyle Kayı Obası'ndaki dengeler nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Bala Hatun, Kayılar'a yapılan baskından kurtulabilecek mi?

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