ATV'nin yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 31. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bamsı'nın geri dönüşüyle oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

KURULUŞ OSMAN 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey’in Geyhatu’ya elçi gitme görevini Savcı Bey’e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır. Dündar Bey’i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki ‘kısasa kısas’ maddesini kullanarak Göktuğ’u zindana atar. Bamsı Bey’ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos’un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi? Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi? Bamsı Bey’in dönüşü Kayı Obası’nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey’in Osman Bey’e olan tavrının sebebi ne? Savcı Bey, Geyhatu’yu ikna edebilecek mi? Yavlak Arslan’ın planına kim engel olacak?



KURULUŞ OSMAN 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI