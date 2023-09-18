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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 5. yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Kuruluş Osman 131. bölüm bu hafta var mı?

        Kuruluş Osman 5. yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman 131. bölüm bu hafta var mı?

        ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman, yeni sezonu ile dönmek için artık gün sayıyor. Başrolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman 5. sezonuyla ekranlara gelecek. Bu noktada "Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak, 131. bölüm bu hafta var mı?" sorusu gündeme geldi. İşte, Kuruluş Osman 5. sezon tarihine ilişkin güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 17:32 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:32
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        1

        Yapımını KYN Yapımevi'nin üstlendiği Kuruluş Osman'ın yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturuyor. Senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in kaleme aldığı dizi sezon finali öncesi her hafta çarşamba akşamı severleriyle buluşuyordu. Peki, Kuruluş Osman 5. yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Kuruluş Osman 131. bölüm bu hafta var mı? İşte, konuya dair ayrıntılar...

        2

        KURULUŞ OSMAN 5. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ATV dizilerinden Kuruluş Osman, Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmazken; Kuruluş Osman'ın 131. bölümüyle yakında ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

        3

        20 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Dilberay TV ilk - Yerli Sinema

        22:50 Safir

        01:50 Ben Bu Cihana Sığmazam

        04:50 Mutfak Bahane

        4

        KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

        KOMUTAN MUZOLAN ZAFER İÇİN NELERİ GÖZE ALMIŞTIR?

        Osman Bey, Tekfur Valens olarak nam salmış Komutan Muzolan'ın her hareketinden haberdar olmaktadır. Komutan Muzolan, Osman Bey'in kendisine çok yakında olduğunun farkındadır, askerlere savunma düzeni alma emri verir. Komutan Muzolan'ın artık tek isteği zafer kazanmaktır, zafer için neleri göze almıştır?

        5

        OSMAN BEY'İN KOYUNHİSAR GALİBİYETİ!

        Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey ve ordusunu bu saldırıda neler beklemektedir? Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans'ı ve Komutan Muzolan'ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Osman Bey'in bu savaşta galip gelmesinin en büyük etkeni nedir? Osman Bey'in Koyunhisar galibiyeti Bizans'ta ve Anadolu'da büyük yankı uyandırmıştır, onun için her şey asıl şimdi başlamaktadır. Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır. Bu durum karşısında Konya ve Bizans ne yapacaktır?

        6

        DEVLETİN AYAK SESLERİ!

        Osman Bey için ateşten gömleği giyme vaktidir, gayrı hür ve müstakil bir beylik olacaktır. Osman Bey atını doludizgin cümle diyara müstakil bir beyliğin beyi olarak sürecektir. Şarkta, Garpta ve cümle Türkmen beyliklerinde bu havadis duyulacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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