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        Haberler Televizyon 25 Ekim Çarşamba TV yayın akışı! TV8, Fox, Show TV, TRT 1, Kanal D, Star, ATV yayın akışı! Bugün hangi diziler ve filmler var?

        Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 25 Ekim Çarşamba TV yayın akışı!

        Haftanın ortasına gelinmesi ile birlikte günü evinde geçirmeyi planyana vatandaşlar, TV yayın akışını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Kuruluş Osman dahil birçok dizinin ekranlara gelmemesi sebebiyle; bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı gündem olmuş durumda. İşte, 25 Ekim Çarşamba gününün yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 16:46 Güncelleme: 25.10.2023 - 16:46
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        1

        Televizyon ekranlarında 25 Ekim Çarşamba gününün yayın akışı izleyiciler ile paylaşıldı. Söz konusu gün itibariyle Show TV, ATV, Star, Fox, Kanal D, TRT 1 ve TV8'de hangi dizi, film ve yarışmaların yayınlanacağına ilişkin tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        ATV

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kuruluş Osman

        00:20 Ateş Kuşları

        3

        KANAL D

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Aşk ve Umut

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 Dilek Taşı

        00:15 Yerli Dizi

        4

        FOX TV

        12:00 En Hamarat Benim

        15:00 Bu Tabak Kimin?

        17:30 Adım Farah

        19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

        20:00 Adım Farah

        00:15 Hudutsuz Sevda

        5

        STAR TV

        13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

        16:30 Söz

        18:15 Star Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)

        22:30 Kuşatma: Nişancının Gözü (Yabancı Sinema)

        00:30 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)

        6

        TV8

        11:15 MasterChef Türkiye All Star

        12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye All Star

        00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

        7

        TRT 1

        13:15 Seksenler

        16:00 Diriliş Ertuğrul

        18:00 Lingo

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Benim Güzel Ailem

        00:15 3'Te 3

        8

        SHOW TV

        12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:30 Aile

        01:00 Atla Gel Şaban

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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