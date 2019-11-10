KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV'den Kuruluş Osman açıklaması geldi mi?

Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta başlayacak? Soruları diziseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Kuruluş Osman'ın yayın tarihi ile ilgili ATV'den açıklama geldi mi?

Kuruluş Osman

Kuruluş Osman için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu konu alacak olan Kuruluş Osman'ın yayın tarihi diziseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Ancak henüz dizinin yayın günü ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kuruluş Osman'ın ne zaman başlayacağı ile ilgili detaylar belli oldukça ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu da merak edilen bir diğer konu. Şimdilik sadece Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in olacağı kesin. Dizinin oyuncu kadrosu ile ilgilli çeşitli haberler çıksa da henüz resmi olarak kimsenin adı açıklanmadı.

KURULUŞ OSMAN FRAGMANI

Kuruluş Osman dizisinin fragmanında, Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri "Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın" yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

9 Kasım Cumartesi reyting sonuçları! Hangi dizi birinci oldu? İşte sevilen o dizi
TELEVİZYON9 Kasım Cumartesi reyting sonuçları!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 10. bölüm tanıtımı yayınlandı: Kuzey-Yıldız aşkına Şule darbesi!
TELEVİZYONKuzey-Yıldız aşkına Şule darbesi!
Benim Tatlı Yalanım 21. son bölüm: Aylin'den Suna'ya şok teklif! Benim Tatlı Yalanım 22. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
TELEVİZYONAylin'den Suna'ya şok teklif!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 10. yeni bölüm fragmanı: “Güzel bir rüyaydı, bitti!” Kuzey Yıldızı 9. son bölüm izle
TELEVİZYON“Güzel bir rüyaydı, bitti!”
Her Yerde Sen 22. yeni bölüm fragmanı: Demir, Selin'i kaçırıyor! Her Yerde Sen 21. son bölüm
TELEVİZYONDemir, Selin'i kaçırıyor!
Çukur 3. sezon 8. yeni bölüm 2. fragman: “Baba dediğin oğlunu ateşe atmaz!”
TELEVİZYON“Baba dediğin oğlunu ateşe atmaz!”
Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kimler? Recep İvedik 3 filmi konusu nedir?
TELEVİZYONRecep İvedik 3 filmi konusu ve oyuncuları
Hekimoğlu dizisi fragmanı! Ne zaman başlayacak? House M.D. uyarlaması Hekimoğlu dizisi oyuncuları
TELEVİZYONHekimoğlu dizisinden ilk fragman
Hercai 20. son bölüm: Zehra, Reyyan'ı evlatlıktan reddetti! Hercai 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONZehra, Reyyan'ı evlatlıktan reddetti!
Sevgili Geçmiş 4. yeni bölüm fragmanı: Kardeşler köşeye sıkışıyor! Sevgili Geçmiş 3. son bölüm
TELEVİZYONKardeşler köşeye sıkışıyor!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu