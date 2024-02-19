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        Haberler Gündem İstanbul Kurum'dan İmamoğlu'na '650 bin konut' cevabı: Kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum

        Kurum'dan İmamoğlu'na '650 bin konut' cevabı: Kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum

        Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek, "İstanbul'da 600 bini acil dönüşmesi gereken 1,5 milyon riskli konut varken, mevcut İBB Başkanı'nın 650 bin konut dönüşüm vaadimizi 'olmaması gereken' bir proje olarak görmesine şaşırmadım." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 18:06 Güncelleme: 19.02.2024 - 18:06
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        Kurum'dan İmamoğlu'na 650 bin konut yanıtı
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, mevcut İBB yönetiminin 650 bin konutun dönüşüm vaadini ‘olmaması gereken’ bir proje olarak değerlendirmesine ilişkin açıklamada bulundu.

        Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurum, “İstanbul’da 600 bini acil dönüşmesi gereken 1.5 milyon riskli konut varken, mevcut İBB Başkanı'nın 650 bin konut dönüşüm vaadimizi “OLMAMASI GEREKEN” bir proje olarak görmesine şaşırmadım. Sürekli bahane üreten, kentsel dönüşüm projelerine dava açan bir anlayışın kabiliyetlerinin, İstanbul için vizyonlarının bizim projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum. Hep söylüyoruz: Bu konu siyaset üstüdür. İstanbul'un deprem gerçeğine karşı kaybedecek 1 saniyesi dahi yoktur.” dedi.

        1 Nisan sabahının geleceğe güvenle bakmak isteyenlerin günü olacağını ifade eden Kurum, “Halkımızın gönlü ferah olsun. Milletimizin meselelerini dert etmeyenlerden, bunları siyasi malzeme yapanlardan 31 Mart’ta kurtulacağız. 1 Nisan, İstanbul’un geleceğine endişesiz ve güvenle bakmak isteyenler için yeni bir gün olacak.” ifadesini kullandı.

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        #Murat Kurum
        #Ekrem İmamoğlu
        #650 bin konut

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