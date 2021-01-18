İHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde havalı tüfekle kuş avlamaya çalışan 21 yaşındaki M.K., yanlışlıkla akrabasını yaraladı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi'nde meydana geldi. M.K., havalı tüfekle kuş avlamaya çalışırken, yoldan geçmekte olan akrabası olan E.K. (65) isimli yaşlı kadını vurdu. Ateş ettiği yerde akrabasının olduğunu fark eden genç, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı kadın, tedavi edilmek üzere Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, akrabasını yanlışlıkla yaralayan M.K. isimli genç ise, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Gencin ateşlediği havalı tüfeğe el koyan jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.