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HaberlerGündem3. SayfaKuş avlarken akrabası yaşlı kadını vurdu
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Kuş avlamak isterken akrabası yaşlı kadını vurdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde havalı tüfekle kuş avlamaya çalışan 21 yaşındaki M.K., bu sırada yoldan geçen akrabası yaşlı kadını vurdu. Gencin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Genç ise, jandarma tarafından gözaltına alındı

Kuş avlarken akrabası yaşlı kadını vurdu
İHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde havalı tüfekle kuş avlamaya çalışan 21 yaşındaki M.K., yanlışlıkla akrabasını yaraladı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi'nde meydana geldi. M.K., havalı tüfekle kuş avlamaya çalışırken, yoldan geçmekte olan akrabası olan E.K. (65) isimli yaşlı kadını vurdu. Ateş ettiği yerde akrabasının olduğunu fark eden genç, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı kadın, tedavi edilmek üzere Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, akrabasını yanlışlıkla yaralayan M.K. isimli genç ise, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Gencin ateşlediği havalı tüfeğe el koyan jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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