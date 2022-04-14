Yazar Ergün Poyraz, geçtiğimiz günlerde bir grup tarafından saldırıya uğramıştı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden yazar Ergün Poyraz yaptığı açıklamada "Saldırının arkasında kesinlikle Ömer Günel ve bu şirket var. Trilyonlarca yolsuzluğa İçişleri Bakanlığının müdahale etmesi gerekiyor diye düşünüyorum" iddiasında bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, adliyeye giderek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Günel, "Daha öncede ifade ettiğim gibi bizim hiçbir zaman onayladığımız tasvip etmediğimiz bir durum olamaz. Kim, hangi sebeple olursa olsun bu saldırıyı bizim hoş görmemiz tasvip etmemiz mümkün değil. Bunlar olmasın, Kuşadası huzur kenti olsun diye uğraşan insanlardan biriyim.

"BU CİDDİ BİR SUÇLAMA DEMEK"

"Bugün neden adliyedeyim, Ergün Bey, dün yoğun bakımdan servise çıktığında 'Beni PKK'lılar dövdü ve Belediye Başkanı dövdürttü' dedi. Bu ciddi bir suçlama demek ki elinde bilgi ve belgeler var. Varsa iddiasını ispat etmeli, yoksa da iftiradan dolayı soruşturulmalı. Bundan dolayı bugün buraya gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bir an önce bu kovuşturmanın tamamlanması ricasında bulundum. Bunlar çirkin iddialardır, kendisinin elinde ne bilgi ne belge varsa yargı makamlarına teslim etmeli. İnşallah yargı gerçeği ortaya çıkarır" dedi.