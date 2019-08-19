Kapadokya'daki peribacaları oluşumlarının benzerlerine Afyonkarahisar'daki Frig Vadisi ve Erzurum'un Narman ilçesinin yanı sıra Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Kuşça Mahallesi'nde de rastlanıyor.

AA'nın haberine göre yaklaşık iki milyon yıl önce kuruyan göldeki çökellerin yağmur ve rüzgarla aşınması sonucu oluşan Kuşça Peribacaları, eşsiz güzelliğinin yanı sıra erozyondan dolayı bir çölü andıran çevresiyle de görenleri adeta büyülüyor.

Cihanbeyli Belediyesi tarafından koruma altına alınan ve zamana meydan okuyan peribacaları, turizme açılacağı günü bekliyor.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, yaptığı açıklamada, peribacalarının eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

"ÜLKE TURİZMİNE KAZANDIRILMASI GEREKİYOR"

Peribacalarının ülke turizmine kazandırılması gerektiğini dile getiren Arık, şöyle konuştu:

"Peribacaları Kuşça Mahallesi'nin Celil Boğazı mevkisinde bulunuyor. Gölsel çökellerin zamanla yağmur ve rüzgarla aşınması sonucu oluşmuştur. Bu mevkide yoğun olarak görmek mümkün. Görünümü ve yapısı bakımından ülkemizdeki Kapadokya ve Erzurum Narman peribacalarıyla benzerlik göstermektedir. Yine burada insanların yerleşmek ve gıdalarını saklamak amacıyla açtığı oyukları görebiliyorsunuz. Bölge çok fazla bilinmiyor. Kuşça Peribacaları önemli jeolojik miraslarımızdan biri. Yıllarca herhangi bir tanıtımı yapılmamış. 2010 yılında tanıtılması için çalışmalar yapmıştık ama bu yetersiz kaldı. Bölgenin en yakın zamanda tanıtılması ve ülke turizmine kazandırılması gerekiyor."

Arık, bölgenin korunması gerektiğine dikkati çekerek, "Bölge insanı geçmişte buradaki dayanıklı kayaları sökerek kendi evlerinin yapımında kullanmış. Ancak bölge mahallenin belde belediyesi olduğu dönemde koruma altına alınmış. Bu tür yapılar milyonlarca yıllık süreçlerden geçerek günümüze kadar ulaşıyor. Tahrip edilmemesi, korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Konya'ya gelen turistler için en azından bir gezi yapılarak buranın tanıtılması gerekiyor" diye konuştu.