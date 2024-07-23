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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kusurlu araç kavgasında pencereden atladı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kusurlu araç kavgasında pencereden atladı!

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da akıllara durgunluk veren bir görüntü kaydedildi. İlçede bir kişi, satmaya çalıştığı araç kusurlu çıkınca dayak yememek için camdan atladı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:49 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:49
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        Kusurlu araç kavgasında camdan atladı!
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        Gaziosmanpaşa'da bir kişi aracını satmak için internet sitesine ilan verdi. Satmaya çalıştığı aracın kusurlu çıkması sonucu, otomobili satın almak için gelen şehir dışından gelen müşteriyle satıcı arasında anlaşmazlık çıktı.

        DHA'nın haberine göre alıcı masraflarının karşılanmasını isteyince taraflar arasındaki anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Bu sırada iş yerinin 1. katına çıkan satıcı dayak yememek için 6 metrelik camdan atladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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        ARKADAŞLARI DA KAVGAYA DAHİL OLDU

        Olay, 16 Temmuz Salı günü meydana geldi. İddiaya göre kendine ait 2010 model otomobilini 550 bin liraya satmak isteyen bir kişi internete satılık ilanı koydu. İlandaki 'Orijinal' ibaresini gören alıcı ise, aracı görmek için Bartın'dan İstanbul'a geldi.

        Bu sırada otomobilin eksper işlemleri başladı.'Orijinal' ilanı bulunan araç eksper kontrollerinde kusurlu çıktı. Bunun üzerine alıcıyla satıcı arasında anlaşmazlık çıktı.

        Bartın'dan gelen müşteri yol ve eksper masraflarının satıcı tarafından karşılanmasını istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine taraflar arasındaki anlaşmazlık kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya otomobili almak isteyen müşterinin arkadaşları da dahil olunca olay büyüdü.

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        6 METREDEN ATLADI

        Kavga sırasında müşteri ve arkadaşlarından dayak yemek istemeyen otomobil sahibi, önce 1. kata çıktı ardından da yaklaşık 6 metrelik camdan atlayıp olay yerinden kaçtı. Otomobil sahibinin camdan atladığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Otomobil sahibinin hafif yaralandığı olayda taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

        "TUTMAK İÇİN KOŞTUK"

        Aracı kontrol eden ekspertiz ustası Emrah Gökçe, "Ekspertiz firmamıza geldi. Aracın şasesinde, podilerinde, direklerinde kaynak işlemi olduğunu tespit ettik. Bu nedenle alıcı ve satıcı arasında bir tartışma yaşandı. Ardından kargaşa çıkınca satıcı arkadaş kendini camdan aşağı atmak zorunda kaldı. 'Benim masraflarımı vereceksin' dedi il dışından geldikleri için. Kabul etmeyince de birbirlerine girdiler burada. Orijinal diye beyan etmiş kendisine. Şaselerinde herhangi bir işlem olmadığını, air bag'lerin sağlam olduğunu söyleyince, burada tabii ister istemez burada bir anlaşmazlık oldu. Tartışma başladı sonra kargaşaya dönüştü. Burada boğuşmalar olunca da aracın sahibi kendisini arka camdan atmak zorunda kaldı. O anda biz tutmak için koştuk ama tutamadık" dedi.

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