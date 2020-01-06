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Kütahya'da okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Kütahya kar tatili

Kütahya'da okullar tatil mi? sorusu vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kütahyalı vatandaşları yoğun kar yağışı konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte, Kütahya Valiliği'nden kar tatili açıklaması

Kütahya

Kütahya'da okullar tatil mi? Öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Kütahya Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte, 7 Ocak Ankara kar tatili açıklaması

KÜTAHYA'DA OKULLAR TATİL Mİ - 7 OCAK 2020

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, bu sabah başlayan yoğun kar yağışı ve tipinin etkili şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz merkez ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 07 Ocak Salı günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Domaniç, Gediz, Emet, Tavşanlı, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde ise taşıma merkezi okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca eğitime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olanlar bir gün idari izinli sayılacaktır.

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