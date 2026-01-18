Habertürk
        Haberler Gündem Kütahya'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Kütahya'nın Simav ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 02:50 Güncelleme: 18.01.2026 - 02:50
        Otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Mehmet Ş. (20) idaresindeki otomobil, Simav-Eynal kara yolu Yeşilova köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, otomobilden dışarı fırlayan sürücü Mehmet Ş'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Enes Ş ise sağlık ekibince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, savcı ve olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Fotoğraf: AA

