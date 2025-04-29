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        Haberler Bilgi Gündem Kütahya deprem haritası 2025 | Kütahya'da fay var mı? Kütahya deprem riskli ilçeler hangileri?

        Kütahya deprem haritası 2025: Kütahya'da fay hattı var mı, nerelerden geçiyor?

        Deprem kuşağında yer alan Kütahya, aktif fay hatlarının oluşturduğu risk nedeniyle dikkatle izlenen iller arasında bulunuyor. Son dönemlerde Simav başta olmak üzere birçok ilçede yaşanan sarsıntılar, sonrasında, fay hattı haritalarına ve güvenli bölgelere dair araştırmalar gündeme geldi. Peki, Kütahya fay hatları nereden geçiyor, hangi ilçelerden? Kütahya'da deprem riski var mı? İşte Kütahya fay hattı haritası hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 22:20 Güncelleme: 29.04.2025 - 22:20
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        Kütahya, Batı Anadolu’nun sismik açıdan en hareketli bölgelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle Simav ilçesinde son dönemde art arda meydana gelen depremler, bölgedeki deprem riskini yeniden gündeme taşıdı. Deprem sonrası, Kütahya’daki fay hattı haritası araştırılıyor. Peki, Kütahya fay hattı nereden geçiyor, hangi ilçelerden? Kütahya'da deprem riski var mı? İşte detaylar...

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        KÜTAHYA'DA DEPREM RİSKİ VAR MI, FAY HATTI GEÇİYOR MU?

        Kütahya, Türkiye'nin Batı Anadolu bölgesinde yer alır ve bu bölge, aktif fay hatları ile çevrilidir. Kütahya'dan geçen başlıca fay hatları şunlardır:

        1. Simav Fayı: Kütahya'nın Simav ilçesinin doğusundan geçen bu fay, bölgedeki en aktif faylardan biridir. Kuzeydoğu-Güneydoğu yönünde uzanır ve geçmişte büyük depremler meydana getirmiştir.

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        2. Gediz Fayı: Kütahya'nın Gediz ilçesinin güneydoğusundan geçen bu fay, Batı Anadolu Fay Sistemi'nin bir parçasıdır ve oldukça aktif bir fay hattıdır. Güneydoğu-batı doğrultusunda uzanır.

        3. Emet-Gediz Fayı: Gediz ile Emet ilçeleri arasındaki bölgeden geçen bu fay da önemli bir fay hattıdır ve depremsellik açısından dikkatlice izlenmesi gereken bir hattır.

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        4. Kütahya Fayı: Kütahya'nın merkezine yakın bölgelerde yer alan bu fay, şehrin batı ve kuzeydoğusundan geçmektedir. Bu fay da bölgedeki sismik hareketliliği etkileyen bir faktördür.

        5. İzmir-Bursa Fayı: İzmir ile Bursa arasında uzanan bu büyük fay hattı, Kütahya il sınırlarına da yaklaşır ve bölgedeki diğer faylarla birlikte Batı Anadolu'nun genel deprem potansiyelini artırır.

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        KÜTAHYA FAY HATLARI HANGİ İLÇELERDEN GEÇİYOR?

        Deprem riski taşıyan Kütahya'da, sağlam zeminlere sahip bölgeler daha güvenli olarak değerlendiriliyor. Özellikle Hisarcık ilçesi, sağlam zemin yapısıyla dikkat çekiyor ve bu nedenle yeni yerleşim alanları için tercih edilebilir bir bölge olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Simav ilçesinin bazı bölgeleri de sağlam zemin özellikleri taşıyor. Ancak, bu bölgelerde de aktif fay hatlarının etkisi göz önünde bulundurularak dikkatli bir yapılaşma planlaması yapılması önemlidir.​

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