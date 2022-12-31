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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da TIR´a çarpan otomobildeki Aslıhan (30) ve Ebubekir Şakar (32) çifti ile 2 yaşındaki oğulları Baybars yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 17´nci kilometresinde meydana geldi. Dönüşün yasak olduğu kavşakta Aslıhan Şakar´ın manevra yaptığı 34 CDF 152 plakalı otomobil, Murat Dereli yönetimindeki 63 ACP 378 plakalı TIR´a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Aslıhan Şakar ile eşi Ebubekir Şakar ve çiftin çocukları Baybars Şakar yaralandı.

Yaralı çift ile oğulları, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Aslıhan Şakar ile oğlu Baybars´ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

TIR şoförü Murat Dereli ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-12-31 14:17:02



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