Göç yolundaki leylekler Domaniç'te mola verdi

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde göç yolunda mola veren yüzlerce leylek, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tarlalara inen leylekler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Baharın gelmesiyle birlikte güneyden kuzeye göç eden leylekler, güzergahtaki Kütahya'nın Domaniç ilçesinde mola verdi. Ekili arazilere inen leylekler tarlalarda güzel görüntüler oluşturdu. Yoldan geçerken leylekleri gören sürücüler, araçlarından inip o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Sürücülerden Mehmet Tekin, "Seyir halindeyken leylekleri gördüm. İlk kez bu kadar çok leyleği bir arada görünce de cep telefonumla fotoğraflarını çektim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT
2023-03-22 17:16:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.