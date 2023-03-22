Göç yolundaki leylekler Domaniç'te mola verdi



Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde göç yolunda mola veren yüzlerce leylek, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tarlalara inen leylekler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Baharın gelmesiyle birlikte güneyden kuzeye göç eden leylekler, güzergahtaki Kütahya'nın Domaniç ilçesinde mola verdi. Ekili arazilere inen leylekler tarlalarda güzel görüntüler oluşturdu. Yoldan geçerken leylekleri gören sürücüler, araçlarından inip o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Sürücülerden Mehmet Tekin, "Seyir halindeyken leylekleri gördüm. İlk kez bu kadar çok leyleği bir arada görünce de cep telefonumla fotoğraflarını çektim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2023-03-22 17:16:08



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