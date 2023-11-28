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        Yangında dumandan etkilenenler, balkondan tahliye edildi

        KÜTAHYA´dabir apartmanın zemin katında çıkan yangında yoğun duman nedeniyle üst katlardaki evlerinde mahsur kalan daire sakinleri, merdivenli itfaiye aracı tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1´i çocuk 7 kişi ambulanstaki tedavi edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 18:38 Güncelleme: 28.11.2023 - 18:40
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        Yangında dumandan etkilenenler, balkondan tahliye edildi
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        KÜTAHYA´dabir apartmanın zemin katında çıkan yangında yoğun duman nedeniyle üst katlardaki evlerinde mahsur kalan daire sakinleri, merdivenli itfaiye aracı tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1´i çocuk 7 kişi ambulanstaki tedavi edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın zemin katındaki dairede elektrikli eşyanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri ile çevredeki 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarda bulundu. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle binanın üst katındaki dairelerde oturanlar balkonlara çıktı. Tedbir amaçlı evlere uzatılan merdivenlerle tahliye edilen 1´i çocuk 7 kişi sağlık ekiplerince ambulansa alınırken, ayakta tedavi edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın zemin katındaki dairede maddi hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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