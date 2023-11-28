Yangında dumandan etkilenenler, balkondan tahliye edildi

KÜTAHYA´dabir apartmanın zemin katında çıkan yangında yoğun duman nedeniyle üst katlardaki evlerinde mahsur kalan daire sakinleri, merdivenli itfaiye aracı tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1´i çocuk 7 kişi ambulanstaki tedavi edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın zemin katındaki dairede elektrikli eşyanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri ile çevredeki 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarda bulundu. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle binanın üst katındaki dairelerde oturanlar balkonlara çıktı. Tedbir amaçlı evlere uzatılan merdivenlerle tahliye edilen 1´i çocuk 7 kişi sağlık ekiplerince ambulansa alınırken, ayakta tedavi edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın zemin katındaki dairede maddi hasar oluştu.