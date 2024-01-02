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        Husumetlilerini öldürmek için firar eden cinayet şüphelisi, operasyonla yakalandı

        KÜTAHYA'da, geçen yıl bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin tutuklanan şüphelilerden Serhat K. (29), açık cezaevine nakledildiği gün firar etti. Saklandığı evde 2 arkadaşıyla yakalanıp gözaltına alınan Serhat K.'nin, silahlı kavganın karşı tarafı olan 2 kişiyi öldürmek amacıyla firar ettiği tespit edilirken, evde 3 ruhsatsız tabanca, 104 mermi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:13 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:15
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        Husumetlilerini öldürmek için firar eden cinayet şüphelisi, operasyonla yakalandı
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        KÜTAHYA'da, geçen yıl bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin tutuklanan şüphelilerden Serhat K. (29), açık cezaevine nakledildiği gün firar etti. Saklandığı evde 2 arkadaşıyla yakalanıp gözaltına alınan Serhat K.'nin, silahlı kavganın karşı tarafı olan 2 kişiyi öldürmek amacıyla firar ettiği tespit edilirken, evde 3 ruhsatsız tabanca, 104 mermi ele geçirildi.

        Vefa Mahallesi'nde 2022 Nisan'da, alkollü eğlence mekanı önünde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada Ali Üyüklü (43) hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden Ferhan M. ve Serhat K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Serhat K., yargılaması sürerken 28 Aralık 2023'te Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan açık cezaevine geçiş yaptı. Serhat K., açık cezaevine geçtiği günün sabahı firar etti.

        GÖZALTINA ALINDILAR

        Serhat K.'nin yakalanması için çalışma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin Gaybiefendi Mahallesi Göktürk Caddesi'ndeki bir evde gizlendiğini tespit etti. Apartmanın çevresini saran polis ekipleri, balkondan kaçmaya çalışan Serhat K.'yi yakaladı. Operasyonda Serhat K. ile birlikte adreste bulunan Murat Berkant E. (30) ve Ayşe D. (26) de gözaltına alındı.

        Polis, şüpheli Serhat K.'nin 23 Nisan 2022'de meydana gelen olayın karşı tarafı olan Burak T. ve Metin T.'ye yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu ve cezaevinden bu sebeple firar ettiğini tespit etti. Evdeki aramada 3 ruhsatsız tabanca, 104 mermi, bir miktar esrar ile 10 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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