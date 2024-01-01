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        Kütahya'da horoz dövüştüren 8 kişi yakalandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bir evin bahçesinde horoz dövüştürdükleri belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 15:50 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:55
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        Kütahya'da horoz dövüştüren 8 kişi yakalandı
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bir evin bahçesinde horoz dövüştürdükleri belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

        Dayınlar Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Bahçede kurulan platformda horoz dövüştüren F.D. (70), M.G. (46), Y.E. (41), E.A. (47), A.K. (35), I.K. (33), Ö.B. (42) ve M.E. (56) suçüstü yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı, dövüştürülen 5 horoza el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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