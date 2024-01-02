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        GÜNCELLEME - Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 08:29 Güncelleme: 02.01.2024 - 08:29
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        GÜNCELLEME - Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

        Alayunt Mahallesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir porselen fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin 13 itfaiye aracı ve 40 personelle müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

        Fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Kütahya Valisi Musa Işın, bölgeye gelerek yangına ilişkin bilgi aldı.

        Işın, gazetecilere, sabah saat 07.15'te yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin müdahaleye başladığını söyledi.

        İlk etapta 7 itfaiye aracının yangına müdahale ettiğini belirten Işın, "Daha sonra takviye istenmiştir. Hem AFAD hem de Orman Bölge Müdürlüğünden buraya gerekli takviyeler yapıldı." dedi.

        Yangının fabrikanın satış mağazasında başladığını anlatan Işın, şunları kaydetti:

        "Şu anda yangın kontrol altındadır. Yangın söndürme faaliyetleri devam etmektedir. İnşallah kısa sürede tamamen söndürülür. Yangının çıkma nedeni de söndürüldükten sonra ekipler tarafından araştırılacaktır. Çok geçmiş olsun diyoruz. Üzüldük hakikaten. Herkes süzüldü. Can kaybı yok, yaralanma yok. İnşallah en kısa sürede hem söndürülür hem de bu zarar telafi edilir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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