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        Ters yönde giden otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, ters istikamette ilerleyen otomobilin karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 02:48 Güncelleme: 06.05.2024 - 02:50
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        Ters yönde giden otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
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        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, ters istikamette ilerleyen otomobilin karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza akşam saatlerinde Dağçeşme Mahallesi Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Balıkesir’den Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Y.K. yönetimindeki 43 ACA168 plakalı otomobil, karşı yönden ters istikamette gelen M.Ö. yönetimindeki 16 AAC 69 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri ile 43 ACA 168 plakalı otomobildeki S.T., P.K. ve E.K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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