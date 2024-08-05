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        Düğün gecesi kaza; gelin-damat hayatını kaybetti (2)

        DÜĞÜNGÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIKütahya'nın Emet ilçesinde düğün sonrası araçlarıyla dönüş yolunda başka bir otomobille çarpışarak hayatını kaybeden Mustafa (23) ile Havvanur Özer (22) çiftinin, Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy'de yaptığı düğünün görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 16:24 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:30
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        Düğün gecesi kaza; gelin-damat hayatını kaybetti (2)
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        DÜĞÜNGÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Kütahya’nın Emet ilçesinde düğün sonrası araçlarıyla dönüş yolunda başka bir otomobille çarpışarak hayatını kaybeden Mustafa (23) ile Havvanur Özer (22) çiftinin, Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy’de yaptığı düğünün görüntüleri ortaya çıktı. Köy meydanındaki düğünde çekilen görüntülerde, Özer çiftinin dans ettikleri görüldü. Kazadan geriye Mustafa ve Havvanur Özer çiftinin mutlu anlarından görüntüler kaldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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