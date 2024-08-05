Düğün gecesi kaza; gelin-damat hayatını kaybetti (2)

Kütahya’nın Emet ilçesinde düğün sonrası araçlarıyla dönüş yolunda başka bir otomobille çarpışarak hayatını kaybeden Mustafa (23) ile Havvanur Özer (22) çiftinin, Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy’de yaptığı düğünün görüntüleri ortaya çıktı. Köy meydanındaki düğünde çekilen görüntülerde, Özer çiftinin dans ettikleri görüldü. Kazadan geriye Mustafa ve Havvanur Özer çiftinin mutlu anlarından görüntüler kaldı.

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