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        Kaza sonrası diğer sürücüyü boynundan bıçakladı

        KÜTAHYA'da otomobilin önünde giden hafif ticari araca çarpıp sulama kanalına düştüğü kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 17:01 Güncelleme: 28.08.2024 - 17:05
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        Kaza sonrası diğer sürücüyü boynundan bıçakladı
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        KÜTAHYA’da otomobilin önünde giden hafif ticari araca çarpıp sulama kanalına düştüğü kazada 6 kişi yaralandı. Otomobilden yaralı çıkan Muzaffer C., diğer aracın sürücüsü Mehmet U.’yu aralarında çıkan tartışmada boynundan bıçakladı. Muzaffer U. ile diğer yaralılar, hastanede tedaviye alındı.

        Afyonkarahisar’da aileleriyle birlikte yaz tatili geçiren İbrahim C. ve Muzaffer C., Almanya'ya dönmek için iki otomobille yola çıktı. Muzaffer C., kullandığı TR IC 1800 plakalı otomobille Kütahya kara yolu 15’inci kilometresinde önünde manevra yapan Mehmet U. idaresindeki 59 DT 496 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan otomobil, refüjdeki su kanalına düşerek ters döndü. Mehmet U.’nın aracı ise 50 metre sürüklenerek yan yattı. Kazanın ardından Muzaffer C., diğer aracın yaralı sürücüsü Mehmet U.’ya aralarında çıkan tartışmada bıçakla saldırdı, boynundan yaraladı.

        Diğer araç sürücüleri araya girerek 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri RT CM 1800 plakalı araçta bulunan sürücü Muzaffer C., Merve Hatice C. ve babaanne Hatice C. ile 59 DT 496 hafif ticari araçta bulunan sürücü Mehmet U., eşi Neslihan ve oğulları Hasan Eren U.’yu ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Muzaffer C., kazanın ardından sinirlerine hakim olamadığını belirterek, “Bıçak benim, kazadan sonra arabadan aldım. Bir sinirle gidip saldırdım ama boynuna değil, eline doğru attım. Daha sonra sakinleşince geri çekildim” dedi.

        Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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